1 İstanbul Havalimanı'nın hızlı pasaport geçiş sistemi Yeni havalimanında, test aşamasında olan Hızlı Pasaport Geçiş sistemiyle 18-20 saniye içinde pasaporttan geçilebilecek.

2 BM Kaşıkçı cinayetinden S. Arabistan'ı sorumlu tuttu İstanbul başkonsolosluğunda katledilen Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

3 Depresyonu yenmek için yaşam tarzı değişiklikleri Depresyon herkesi farklı şekilde etkiler ancak günlük faaliyetlerinizde, işinizde ve genel olarak hayatınızda yapacağınız değişikliklerle depresyonu yenebilirsiniz.

4 Elektrik akımından arkadaşının tekmesiyle kurtuldu Karaman'da elektrik akımına kapılan kişi arkadaşının tekmesiyle 7 metreden düştü.

5 Yerli 5G altyapısıyla Türkiye'de ilk ses ve data trafiği gerçekleşti Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında, yerli ve milli 5G Çekirdek Şebekesi üzerinden ilk ses ve data trafiği yapıldı.

6 Mursi'nin mahkemesindeki görgü tanığı: Ölümünde ihmal var Mısır'ın halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı'nın hayatını kaybettiği esnada olay yerinde olan görgü tanıkları, Muhammed Mursi'nin ölüme terk edildiğini söyledi.