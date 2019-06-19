Elektrik akımından arkadaşının tekmesiyle kurtuldu

Karaman'da Çeltek Mahallesi Cezaevi yolunda meydana gelen olayda bir kişi ağır yaralandı.
Elektrik dağıtım şirketinde çalışan teknisyenler Emre Boyacı ve Hüseyin Uzun, bakım yapmak için elektrik direğine çıktı.
7 METREDEN DÜŞTÜ
Bakım sırasında Emre Boyacı, elektrik akımına kapıldı. Paniğe kapılan Uzun, arkadaşının akımdan kurtarmak için Boyacı'ya tekme attı. Akımdan kurtulan Boyacı, aldığı darbeyle 7 metrelik direkten düştü. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boyacı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.