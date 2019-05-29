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Elektrik borcunu ödemeyen kiracıya tecavüz tehdidi

KKTC'de kiracısını ölüm ve tecavüz etmekle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, 10 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanacak.

DHA | 29.05.2019 - 15:32..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa ilçesinde bulunan restorana gelen aynı zamanda Ada'da üniversite öğrencisi de olan Mesut Tahtacı, kiracısı olan 26 yaşındaki E.B. ile elektrik borcu nedeniyle tartıştı.

TECAVÜZ TEHDİDİ

Tahtacı, E.B.'den elektrik borçlarını ödemediği için dükkanı boşaltmasını istedi.  E.B. de buna karşı çıktı. Polis tutanaklarına giren ifadeye göre Tahtacı, E.B.'yi, "Sen bu dükkandan çıkmazsan, seni de dükkanı da yakarım. Sana tecavüz ederim." diyerek tehdit etti.

Elektrik borcunu ödemeyen kiracıya tecavüz tehdidi

TUTUKSUZ YARGILANACAK

E.B. de Gazimağusa polisine giderek dükkan sahibinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Mesut T., Gazimağusa'da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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