Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, elektrik dağıtım şirketi görevlileri bir aboneye elektrik bağlantısı yapmak için şirkete ait kamyonetle Yayla Kılınçlı Mahallesi'ne gitti.

ATEŞ EDİP KAMYONETİ YAKTI

Burada ekipler elektrik bağlanacak binada çalışma yaparken, yan binada oturan ve kaçak elektrik kullandığı belirtilen Ahmet B., şirket görevlilerinin kendi elektriğini keseceğini düşünerek, görevlilere doğru tabancayla ateş açıp, geldikleri aracın şoför mahalline de benzin dökerek ateşe verdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet B., jandarma ekipleri gelmeden kaçtı.

Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Jandarma akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 60'lı yaşlardaki Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.