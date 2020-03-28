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Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verdi

Antalya'da, kaçak elektrik kullanan Ahmet B., yan binaya hat çekmeye gelen görevlilerin aracını, kendisinin hattını keseceklerini düşünerek ateşe verdi.

DHA | 28.03.2020 - 15:13..
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Antalya'nın Kaş ilçesinde, elektrik dağıtım şirketi görevlileri bir aboneye elektrik bağlantısı yapmak için şirkete ait kamyonetle Yayla Kılınçlı Mahallesi'ne gitti.

ATEŞ EDİP KAMYONETİ YAKTI

Burada ekipler elektrik bağlanacak binada çalışma yaparken, yan binada oturan ve kaçak elektrik kullandığı belirtilen Ahmet B., şirket görevlilerinin kendi elektriğini keseceğini düşünerek, görevlilere doğru tabancayla ateş açıp, geldikleri aracın şoför mahalline de benzin dökerek ateşe verdi.

Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verip, kaçtı -1

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet B., jandarma ekipleri gelmeden kaçtı.

Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verip, kaçtı -2

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Jandarma akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 60'lı yaşlardaki Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verip, kaçtı -3



Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verip, kaçtı -4

Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verip, kaçtı -5

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