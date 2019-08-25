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Elektrik direğine çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti

Adana’da gerçekleşen kazada, emniyet kemeri takılı olmayan sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan iki kişi de yaralandı.

AA | 25.08.2019 - 15:09..
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Adana'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu, sürücü hayatını kaybetti.

Ramazan Demirhan (40) yönetimindeki 01 ACD 822 otomobil, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

EMNİYET KEMERİ UYARI SİSTEMİ KAPALIYDI

Kazada yaralanan sürücü, Gürcistan uyruklu İrina Pogosovi (21) ve Ahmet Albayrak (31), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü Demirhan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Elektrik direğine çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti

Otomobilin ön koltuklarındaki emniyet kemerlerinin uyarı sistemini iptal etmek için arkadan takılmış olması dikkati çekti.

Elektrik direğine çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti

Elektrik direğine çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti

Elektrik direğine çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti

Elektrik direğine çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti

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