Elektrik direğine çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti

Adana’da gerçekleşen kazada, emniyet kemeri takılı olmayan sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan iki kişi de yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve 846 yıllık geçmişi olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda çobanlar, mor koyunlarını sudan geçirmeye başladı.

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Kuru saç derisi için saç maskeleri

Kuru saç derisinin bir çok farklı nedeni olabilir ve sebep ne olursa olsun, kuru saç derisini yenebileceğiniz çözümleri bir araya getirdik.