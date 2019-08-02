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Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 02.08.2019 - 02:29..
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kaza meydana geldi.

Şaban Yılmaz idaresindeki 20 ABK 609 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araç sürücüsü Yılmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz’ı ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

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