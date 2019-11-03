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Elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu

Bartın'da, elektrik dağıtım şirketince hat bakımı için yapılan kazı çalışması sırasında, Bizans Dönemi'ne ait olduğu düşünülen sütun ortaya çıkarıldı.

AA | 03.11.2019 - 08:26..
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Elektrik dağıtım şirketi ekiplerince merkeze bağlı Mekeçler köyünde, hat bakım çalışması için kazı yapıldığı sırada, yarım metre derinlikte mermer işlemeli sütuna rastlandı.

Elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu

ALMANYA'DA YAŞAYAN VATANDAŞIN BAHÇESİNDE BULUNDU

Almanya'da yaşayan köy sakinlerinden bir vatandaşa ait bahçede bulunan sütun ile ilgili köy muhtarına bilgi verildi.

Bir metre uzunluğunda, motif işlemeli ortası delik sütun, köy muhtarı tarafından korumaya alındı.

Elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu

BİZAN KİLİSESİNE AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede incelemelerde bulunurken, sütun müze bahçesine götürüldü.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, mermer kalıntının, Bizans Dönemi'nde kilisede paye olarak kullanıldığını düşündüklerini, kesin sonucun teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade etti.

Elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu

Elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu

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