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Elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi yanarak öldü

İzmir'de evde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 50-60 yaşlarında 1 kişi, yanarak hayatını kaybetti.

DHA | 19.12.2019 - 08:46..
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İzmir'in Konak ilçesi 805 Sokak'ta bulunan bir evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi yanarak öldü

YANARAK CAN VERDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan ilk incelemede, salon kısmında bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ölen kişinin herhangi kimliğini gösterir herhangi bir belge olmadığı ve 50-60 yaşlarında olduğu ve çıkan yangında yanarak öldüğü öğrenildi.

Elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi yanarak öldü

YALNIZ YAŞIYORDU

Yanan kişinin cenazesi, Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin ifadesine göre evde bir kişinin, yalnız yaşadığı öğrenildi.

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