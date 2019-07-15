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Elektrik saatine yuva yapan kuş, evi elektriksiz bıraktı

Ordu'da Hasret Dursun, köy evinin elektrik saatine yuva yapan kuşun yavrularını elektrik çarpmasın diye evin elektriğini kesti.

İHA | 15.07.2019 - 09:28..
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Ulubey ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Hasret Dursun, kız kardeşine ait köy evinde, elektrik saatinin içerisine yuva yapan kuşun 7 yavrusunun büyümesi için evin elektriğini kapalı tutuyor.

"EVİN ELEKTRİĞİNİ AÇMIYORUM"

Yavruların yuvadan uçana kadar elektriği kullanmayacağını dile getiren Hasret Dursun, “Evin elektrik saatinin içerisine kuş, bir süre öncesinde yuva yaparak yumurtladı. Şu an yuvada 7 tane yavru var. Yuva, elektrik saatinin içinde olduğu için yavruları elektrik akımına kapılabilir endişesi taşıyorum. Bu nedenle evin elektriğini açmıyorum.” dedi.

Elektrik saatine yuva yapan kuş, evi elektriksiz bıraktı

Elektrik saatine yuva yapan kuş, evi elektriksiz bıraktı

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