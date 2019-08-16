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Elektrik sıkıntısı çözülen Mardinlilerden kemaneli teşekkür

Elektrik sıkıntıları sona eren mahalleli, enerji şirketine kemane eşliğinde şarkı ve türkü söyleyerek teşekkür etti.

İHA | 16.08.2019 - 12:39..
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Suriye sınırında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinin Çatalözü Mahallesi artan nüfusla birlikte yıllar içerisinde büyüdü.

ENERJİ ŞİRKETİ EK TRAFO TAKTI

Nüfusu artan mahallede yapılan yeni evler ile birlikte abone sayısı da artınca mevcut trafolar yetersiz kaldı. Bunun üzerine mahalle sakinleri enerji şirketine başvurarak, ek trafo talebinde bulundu. Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda mahalleye 100 kilovat gücünde ek bir trafonun daha kurulması gerektiğine karar verdi.

Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe ile karşıladılar İZLE

TEŞEKKÜR EDİP HALAY ÇEKTİLER

Çatalözü Mahallesinde bir süre önce başlatılan trafo kurma çalışması Kurban Bayramı’nda tamamlandı. Mahallede 30 kadar konutun enerji alacağı direk üstü trafo, Dicle Elektrik ekipleri tarafından devreye alındı. Trafonun devreye alınması sırasında burada toplanan mahalle sakinleri büyük bir sevinç gösterisi yaptı. Mahalle sakinleri Dicle Elektrik’e teşekkür ederken, sevinçlerini ise kemane  eşliğinde Kürtçe türküler söyleyerek gösterdi. Kemanenin oynak ritmine uyan mahalleli, Dicle Elektrik ekibi ile birlikte bir süre de halay çekti.

Elektrik sıkıntısı çözülen Mardinlilerden kemaneli teşekkür

Elektrik sıkıntısı çözülen Mardinlilerden kemaneli teşekkür

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