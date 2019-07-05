Elektrik şirketinin ekibine saldırı

Kaçak elektrik kullanımını önlemek isteyen ekip, saldırıya uğradı.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekibi, tarımsal sulamanın yanı sıra yaz aylarında çalıştırılan klimalar nedeniyle artan kayıt dışı elektrik tüketimi engellemek için bu sabah, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde denetim yapmak istedi.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Jandarmanın da eşlik ettiği görevlilere, kaçak elektrik kontrolü sırasında bazı kişiler saldırdı. DEDAŞ ekibinin çalışmasına engel olan kişilerin dağılmaması üzerine jandarma ekipleri, havaya ateş açtı. Olayda, 2 DEDAŞ çalışanı yaralandı.

'ÇALIŞAMAZ RAPORU' VERİLDİ

Jandarmanın sağlık merkezine götürdüğü 2 çalışana, ikişer günlük 'çalışamaz' raporu verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.