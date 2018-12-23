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Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

Aksaray'da 6 katlı apartmanın elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada, binayı duman sararken, dumandan etkilenen 3 kişiyi itfaiye kurtardı.

DHA | 23.12.2018 - 00:32..
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Büyük Bölcek Mahallesi 2443 Sokak'ta bulunan 6 katlı Serttaşlar Apartmanı’nda, binanın bodrum katındaki elektrik trafosu bilinmeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte en üst kata kadar çıkan elektrik kabloları ve diğer katlardaki trafolar da  yandı.

Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

Binayı duman kaplarken, durumu fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yanan trafolar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

Duman nedeniyle 6'ncı katta mahsur kalan 3 kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarılarak, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla,  Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

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