Elektrik tutkunu mucit Tesla’nın kitapları

Bugün 10 Temmuz! Tesla’nın doğum günü!

Adeta bir fil hafızası bulunan elektrik tutkunu mucit Nikola Tesla, hiç not almaya ihtiyaç duymadı. Her şeyi o güzel aklında tuttu ve icatlarını yaptı. Sürekli yıllarca yaşayacağını dillendiriyordu, bir asırdan fazla yaşayacaktı. 100 yaşına geldiğinde o güne dek hafızasında biriktirdiği ne varsa yazacak ve tüm bunları görmek için de en az 150 yıl yaşayacaktı…

Bu Tesla’nın yaşamak ve üretmek arzusuyla yaptığı bir hesaptı. Oysa öyle olmadı. Elbette hayat hesap bilmezdi; Tesla 2. Dünya Savaşı sırasında öldüğünde özel kasasına ABD askeri güçleri el koydu. En son “Teleforce silahı” adını verdiği bir silah üzerinde çalışıyordu. Öldükten sonra California Üniversitesi, icat edilen ne varsa Tesla’ya ait olduğunu ileri sürdü.

Tesla, icatlarıyla, tüm ışıkların altında hala yaşıyordu ve belli ki hep yaşayacaktı. Çünkü o hep kendisine izin verilse, dünyanın bir güneş gibi parlayacağını söylüyordu. Dünyada buna yetecek kadar enerji mevcuttu.

İyi ki doğdun Tesla!

TESLA VE EDISON

Artık duymayanımız yok sanıyorum akım savaşlarını. Biliyorsunuz ki, Thomas Edison, Tesla için bir ilahtı. En azından başlangıçta! Ama maalesef bize hayatı, insanlara her zaman güvenilmeyeceğini de en iyi böylesinde değer verdiğimiz insanlar öğretiyordu…

1881’de Budapeşte’nin Telefon Borsası’nda baş elektrikçi olan Tesla’nın yaratıcı kişiliği oldukça ilgi çekmişti. Bu sırada Fransa’da bulunan Edison Şirketi, Avrupa’ya istihdam edildiğinde, Tesla, burada Ekipman Tasarımcısı olarak görevlendirildi ve 2 yıl çalıştı. Sonra da akım jeneratörlerini yeniden tasarlamak için Thomas Edison ile çalışmak için New York’a gitti.

Tesla, artık Edison ile çalışıyordu. Edison, her konuda çok titizdi. Tesla, bunun bilimsel araştırmalarda çok önemli bir detay olduğunu düşünüyordu. Ancak bunca özene rağmen işler pek hayal ettiği gibi ilerlemeyecekti.

Edison, Tesla’ya verimsiz motor ve jeneratörleri alternatif akım sistemiyle düzeltirse, 50.000 $ vereceğini söylemişti. Elbette Tesla, istenileni layıkıyla yerine getirdi. Hâliyle sıra hak ettiği ödülü almaya gelmişti. Ancak Edison, “Bu vaat, Amerikan kültüründe bir mizahtır” cümlesini kurdu.

Nikola, duyduğu karşısında sinirlenmişti. Evet, afalladı; ama kendine çok çabuk geldi ve istifa etti…

(Çocukluğu)

AKIM SAVAŞLARI

Tesla, insani gerçekleri öğrenmiş, kendi şirketini kurmak istiyordu. Bunun için ise fon bulmalıydı. İşte tam bu sırada Tesla, George Westinghouse’un dikkatini çekti. Böylece Colorado Springs’te kendi laboratuvarını kurdu.

Nikola, artık her adımında daha özgüvenliydi. Öyle ki, geliştirdiği alternatif akımla çalışan elektrikli aletler, Edison’un DC sistemini dahi yıkıp geçmişti. Amacı dünya genelinde ücretsiz kablosuz elektrik sağlamaktı. Sonuçta elektriğin kablosuz taşınabileceğini deneysel olarak Londra Fuarı’nı aydınlatarak ispatlamıştı. Bu süreç, Tesla ve Edison’un dünya bilim tarihine “Akım Savaşları” olarak geçecekti

Kablosuz telekomünikasyon tesisi ve dünyanın en güçlü vericisi “Wardenclyffe Kulesi”nin kurulması üzerine çalışmaya başladı. Bir yandan da I. Dünya Savaşı yaşanıyordu. Savaş demek, kıtlık demekti. Nikola da fon sıkıntısı çekmeye başlamıştı. Neyse ki bir grup yatırımcı buldu ve kulenin inşası başladı. Ancak zaman geçtikçe yatırımcıların bu sisteme dair inançları tükendi ve desteklerini çekti. Bunun yerine Edison’un radyo teknolojisi projesine fon sağladılar.

Bir yandan da patent başvurularına başlamıştı. Günümüzde kullandığımız kablosuz teknolojinin temelini, Nikola işte taa o zamanlar atmıştı. O icat, radyo teknolojisinde kullanılan “Tesla Bobini” idi. Her ne kadar yatırımcılar desteğini Edison’a çevirse de, ilk adım Nikola’nındı. X-ray teknolojisi, uzaktan kumanda, manyetik alan, hepsi için patent başvurusu yaptı.

Ancak çekilen fon desteği, Nikola’yı oldukça zora sokmuştu. Bir süre sonra tesisi satmak zorunda kaldı.

Bundan sonrası ağır bir depresyondu. New Yorker Oteli 33. Kat 3327 numaralı odaya yerleşmişti. Bunca yük keşfetmeye meyilli bedenine ağır geldi. Tesla, 7 Ocak 1943’te, 33. Kattaki odasında kalp krizinden öldü…

TESLA

Tesla’nın yaptığı araştırmalar geleneksel algıyı yıkan, çarpıcı nitelikte çalışmalardı ve bu durum, çağdaşları tarafından anlaşılamamasına, yaptığı icatların ve getirdiği yeniliklerin değerinin o dönem fark edilememesine yol açtı. 1919’da Electrical Experimenter dergisinde altı bölüm olarak yayımlanan bu otobiyografi, Tesla’nın iç yaşantısını sunduğu gibi, bir mucidin bedeninin ve zihninin nasıl çalıştığını gösterip onun değerini anlamamızı sağlayacak.

Tesla

Nikola Tesla

Çev.: Mehmet Ata Arslan

Alfa Yay.

S.: 140

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NİKOLA TESLA KENDİNİ ANLATIYOR

Dünyanın en önemli bilim insanlarından birisi olarak kabul edilen Nikola Tesla bu kitabında kendi kaleminden hayatını anlatıyor; çocukluğundan, eğitiminden, icatlarından, rakiplerinden bahsediyor...



"Ben asıl işi yapmak için hiç acele etmem. Bir fikrim olduğunda önce onu hayalimde geliştirmeye başlarım. Konstrüksiyonu değiştiririm, geliştiririm ve cihazı ilk önce zihnimde çalıştırırım. Benim için, türbinimi aklımda ya da atölyemde çalıştırmak aynı şeydir. Eğer dengesizlik varsa notlarımı alırım. Arada hiçbir fark yoktur, sonuçlar aynıdır. Bu şekilde, bir fikri hiçbir şeye dokunmadan hızlıca geliştirebilir ve mükemmel bir hale getirebilirim. Eğer zihnimde icadımla ilgili düşünebildiğim her şeyi yaptıysam ve hiçbir yerde hata görmüyorsam, beynimin bu ürününü somutlaştırabilirim. Cihazım da çalışmasını düşündüğüm şekilde çalışır ve tüm deney süreci planladığım şekilde gerçekleşir. Yirmi yıl içinde bir kere bile aksama olmadı. Neden olsun ki?"

Nikola Tesla Kendini Anlatıyor

Nikola Tesla

Çev.: İnci Yılmazlı

Geotürka

S.: 72

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BULUŞLARIM

Dönen manyetik alan, kablosuz enerji aktarımı, uzaktan kumandalı model tekne, Tesla bobini ve transformatörün mucidi −pek bilinmese de− Tesla’dır. Buluşlarım: Bir Dâhinin Özyaşamöyküsü, Tesla’nın kendi yaşamını anlattığı ve zamanın ötesinde bir zihne sahip olduğunu kanıtladığı muhteşem bir eser...

Buluşlarım: Bir Dahinin Özyaşamöyküsü

Nikola Tesla

Çev.: Sinem Bertling

Say Yay.

S.: 100

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HAYATIM, BULUŞLARIM VE DÜŞÜNCELERİM

Elektriğin sihirbazı olarak bilinen ve değeri gün geçtikçe daha çok anlaşılan Nikola Tesla, çocukluğundan itibaren başlayarak yaşamının en önemli dönemlerinde zihnini ve yaşamını şekillendiren olayları anlatıyor. Tesla'nın buluşlarına ve çalışma yöntemine dair de çarpıcı bilgileri kendi kaleminden bizimle paylaştığı kitap bir bilim adamının, bir insan olarak portresini de sunuyor.Hayatım, Buluşlarım ve Düşüncelerim, bilimin edebiyatla kardeşliğini ve insanlığa ilham veren Tesla'nın edebiyattan aldığı ilhamı göstermesi bakımından da oldukça ilgi çekici bir kitap.

Hayatım, Buluşlarım ve Düşüncelerim

Nikola Tesla

Olvido Yay.

S.: 140

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AFORİZMALAR

Aforizmalar, Nikola Tesla’nın eserlerinden özenle derlenmiş bir seçki olmasının yanında, Nikola Tesla’ya ait fotoğraflardan oluşan bir “fotoğraf albümü”nü, hayatı boyunca aldığı patentlerin çizimlerini de içermektedir...

“Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi, bütün dünyayı aydınlatmaya yeterdi.”

Aforizmalar

Nikola Tesla

Zeplin Kitap

S.: 160

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VAROLMANIN DAYANILMAZ AĞIRLIĞI

Varolmanın Dayanılmaz Ağırlığı, Nikola Tesla'nın eserlerinden özenle derlenmiş bir seçkidir.

"Bütün canlılar evrenin çarkında iç içe geçmiş dişlilerdir."

Varolmanın Dayanılmaz Ağırlığı

Nikola Tesla

Çev.: Peren Demirel

Zeplin Kitap

S.: 120

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Damla Karakuş

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