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Elektrik ve suyu olmayan çadırda yaşam mücadelesi

Mersin’de 14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile, parasızlık nedeniyle 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdi. Aile, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

İHA | 23.09.2019 - 09:31..
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Mersin'in Silifke ilçesinde değişik yerlerinde naylondan yapılmış bir odalı çadırda kalarak yaşam mücadelesi veren Zeynel Karaca (58) ve Fatma Karaca (39) çifti, en büyüğü 14, en küçüğü 4 yaşında 5 çocuğunu bakamadıkları için yaklaşık 6 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdi.

Elektrik ve suyu olmayan çadırda yaşam mücadelesi

TAHTA PARÇALARINI TOPLAYIP ÖYLE YEMEK PİŞİRİYOR

Zeynel Karaca kalp ameliyatı olduğu günden itibaren çalışamazken, eşi Fatma Karaca iş olduğu zaman gündelik tarım işlerine gidiyor. Elektrik ve suyu olmayan naylon çadırda yaşam mücadelesi veren Karaca ailesi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Fatma Karaca, hijyen olmayan ortamda çamaşır ve bulaşık yıkarken yemek işlerini çevreden topladığı tahta parçaları ile ilkel şartlarda kurdukları ocakta pişiriyor.

Elektrik ve suyu olmayan çadırda yaşam mücadelesi

"DURUMUMUZ KÖTÜ"

Şu an kaldıkları naylon çadırın bulunduğu yerden kaldırılmasını isteyen belediye yetkililerinden kendilerine gösterecek bir yer isteyen Zeynel Karaca, “Kalp rahatsızlığım nedeniyle hiçbir işte çalışamıyorum. Durumumuz kötü. Yiyecek bir şey bulamıyoruz. Tozun toprağın içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Devletimizden destek istiyoruz. Bize yardım etsinler.” dedi.

Elektrik ve suyu olmayan çadırda yaşam mücadelesi

HEP ÇADIR VE ARABA KASALARINDA YAŞADI

14 yıldır evlilik hayatında hep çadırda ve araba kasalarında yaşadığını belirten Fatma Karaca, “5 çocuğum vardı, bakamadığım için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdim. Elektrik yok, su yok. Eşim kalp hastası çalışamıyor. Arada tarla işlerine gidip, geçimimizi sağlamaya çalışıyorum. Çamaşırımı, bulaşığımı elimde yıkıyorum. Yazın tozun, kışın da çamur içinde yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz.” diye konuştu.

Elektrik ve suyu olmayan çadırda yaşam mücadelesi

Elektrik ve suyu olmayan çadırda yaşam mücadelesi

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