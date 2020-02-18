Elektrikle balık avına toplam 146 bin lira ceza

Konya Beyşehir Gölü'nde, sabah saatlerinde, elektro şok cihazıyla balık avlandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri ekipleri harekete geçti.

Ekipler ihbarın belirtildiği Karadiken Mahallesi Avlak Sahası'na gittiklerinde, sazlıklar arasında bir aracın lastik izine rastladı. İzleri takip eden ekipler sazlıklar arasına gizlenilmiş kamyonete ulaştı.

YAKALANINCA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

O sırada ekipleri geldiğini gören D.A., aracına binip kaçmak istedi. Ekipler kamyoneti durdurup D.A.'yı yakaladı. Bu sıra yanındaki F.U da koşarak kaçmak isterken kısa süren kovalama sonucu yakalandı.

2 KİŞİYE TOPLAM 146 BİN LİRA CEZA

Çevrede yapılan araştırmada da sazlıklar içinde kano, göle elektrik vermek için kullanılan kepçe ve kabloları, akü, yaklaşık 25 kiloluk 4 sazan balığı ele geçirildi. 2 kişiye de Çevre Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından 73 bin 747'şer TL para cezası uygulandı. Yetkililer, gölde otla hariç avlanmak isteyenlere aynı para cezasının uygulanacağını bildirdi.