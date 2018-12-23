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Elektrikli battaniye ölüme neden oldu

Elektrikli battaniyedeki akıma kapılan kadın hayatını kaybetti.

İHA | 23.12.2018 - 23:35..
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Şırnak’ta elektrikli battaniye ile uyuyan Gurbet Paksoy’un hareketsiz yattığını gören yakınları, durumdan şüphelendi. Paksoy’u uyandırmaya çalışan yakınları, hayatını kaybettiğini fark etti.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paksoy’un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, Paksoy’un battaniyedeki akıma kapıldığı belirlendi.

ELEKTRİKLİ ISITICILARA DİKKAT

Uludere Kaymakamlığı sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda, “Dün gece Yeşilyova Mahallemizde elektrikli battaniye kullanan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Uludere Kaymakamlığı olarak merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Kış mevsiminde bulunduğumuz şu dönemlerde vatandaşlarımızın elektrikli ısıtıcı, battaniye, klima ve su ısıtıcısı gibi elektrikli cihazları kullanırken daha dikkatli olması gerekiyor. Yaşanabilecek faciaların önüne geçebilmek amacıyla vatandaşlarımızın duyarlı olması büyük önem taşıyor” ifadelerine yer verdi.
Elektrikli battaniye ölüme neden oldu

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