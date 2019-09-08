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Elektrikli battaniyeden çıkan dumandan öldü

Zonguldak'ta yaşlı bir kadın, elektrikli battaniyeden çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

İHA | 08.09.2019 - 12:00..
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Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Mumcuoğlu köyü Hırçaoğlu Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Şayeste K., elektrikli battaniyeyi açarak uykuya daldı.

Ancak battaniyeden bir süre sonra dumanlar çıkmaya başladı.

BOĞULARAK ZEHİRLENDİ

Yoğun duman içerisinde kalan yaşlı kadın, boğularak zehirlendi. Komşularının fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şayeste K.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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