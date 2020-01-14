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Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu

90 yaşındaki yaşlı adam, elektrikli battaniyeye idrar kaçırdığı için oluşan elektrik şasesinden çıkan yangında hayatını kaybetti.

İHA | 14.01.2020 - 18:44..
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ikamet eden 90 yaşındaki 9 çocuk babası Mehmet Akan, yalnız yaşadığı evinde uyurken, kullandığı elektrikli battaniyenin prizinden yangın çıktı.

Yakınları yaşlı adamın evinden duman çıktığını fark edince durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

ELEKTRİKLİ BATTANİYE İDRARINI KAÇIRDI

Yaşlı adamın elektrikli battaniyeye idrarını kaçırdığı için oluşan elektrik şasesinden yangının çıktığı tahmin edilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölen Mehmet Akan’ın torunu Mehmet Akan dedesinin prostat sorunu olduğunu belirterek, “Battaniyesine idrar kaçırdığı, bu yüzden dolayı da elektrik kontağı oluşup yangın çıktığı düşünülüyor. Dedemde prostat vardı. Bundan dolayı da sıkıntı yaşıyordu” şeklinde konuştu.
Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu -1

Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu -2

Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu -3

Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu -4

Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu -5

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