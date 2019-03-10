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Elektrikli bisikletiyle yol kenarında bekleyen otomobile çarptı

Kazada hafif yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 10.03.2019 - 15:59..
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Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Manisa’dan İzmir istikametine gidiş yolunda saat 12.00 sıralarında 22 yaşındaki Halil F. A., elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken aynı istikamette emniyet şeridinde bekleyen Hakan Ö. (41) idaresindeki 64 NN 720 plakalı otomobile arkadan çarptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü Halil F. A. yaralandı. Elektrikli bisiklet ise çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılırken, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı genç, ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Elektrikli bisikletiyle yol kenarında bekleyen otomobile çarptı

Elektrikli bisikletiyle yol kenarında bekleyen otomobile çarptı

Elektrikli bisikletiyle yol kenarında bekleyen otomobile çarptı

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