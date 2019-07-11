Elektrikli ilk MINI

MINI, yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli MINI Cooper SE, diğer adıyla MINI ELECTRIC, kamuoyuna tanıtıldı.

DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİKLER

Uzun süren AR-GE çalışmalarından sonra piyasaya çıkan MINI ELECTRIC, 184 beygir gücündeki motoru ve 270 km’ye ulaşan menziliyle dikkatleri üzerine topluyor.

GO- KART HİSSİ

MINI’ye özgü go-kart hissini koruyan ve benzersiz bir esneklik sunan MINI ELECTRIC, özel olarak geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 235 ila 270 km arasında değişen bir menzil sunabiliyor.

3.9 SANİYEDE 100 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

MINI ELECTRIC, 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede gerçekleştirirken, 0-100 km/s hızlanmasını da 7.3 saniyede tamamlıyor ve elektronik olarak sınırlandırılan 150 km/s’lik son hıza ulaşabiliyor.