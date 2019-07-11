taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6739
Euro
6.4081
Altın
1421.5
Borsa
99376.67
Gram Altın
259.158

Elektrikli ilk MINI

MINI, tamamen elektrikli yeni modeliyle tüm ilgiyi üzerine çekiyor.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 13:14..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

MINI, yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli MINI Cooper SE, diğer adıyla MINI ELECTRIC, kamuoyuna tanıtıldı.

DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİKLER

Uzun süren AR-GE çalışmalarından sonra piyasaya çıkan MINI ELECTRIC, 184 beygir gücündeki motoru ve 270 km’ye ulaşan menziliyle dikkatleri üzerine topluyor.

Elektrikli ilk MINI

GO- KART HİSSİ

MINI’ye özgü go-kart hissini koruyan ve benzersiz bir esneklik sunan MINI ELECTRIC, özel olarak geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 235 ila 270 km arasında değişen bir menzil sunabiliyor.

Elektrikli ilk MINI

3.9 SANİYEDE 100 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

MINI ELECTRIC, 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede gerçekleştirirken, 0-100 km/s hızlanmasını da 7.3 saniyede tamamlıyor ve elektronik olarak sınırlandırılan 150 km/s’lik son hıza ulaşabiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor: Hatalarımdan ders çıkardım

Emre Mor: Hatalarımdan ders çıkardım

59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti yorumu

492
Pınar Altuğ tatilde

Pınar Altuğ tatilde

72
Hadise'nin sahne dansı

Hadise'nin sahne dansı

95
Almanya'nın silah ihracatı ilk yarıda arttı

Almanya'nın silah ihracatı ilk yarıda arttı

67
Suriyeli kadını ve çocuğunu öldürenlerin cezası onaylandı

Suriyeli kadını ve çocuğunu öldürenlerin cezası onaylandı

212
Dalaman'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Dalaman'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir