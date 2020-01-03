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Elektrikli ısıtıcı yangına sebep oldu: 4 ölü

Ankara'da, 7 arkadaşın kaldığı evde çıkan ve 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı.

DHA | 03.01.2020 - 15:34..
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yılbaşını kutlamak için bir araya gelen 7 arkadaşın kaldığı evde çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

4 ÖLÜ

7 gencin evde uyuduğu sırada çıkan yangında, Semih Aktaş (20), Seyfi Güngör (26) ve Naci Cankurtaran (26) ile onları kurtarmak için eve giren 4'üncü katta oturan komşu Rahmi Yozgat (65) yaşamını yitirdi.

Elektrikli ısıtıcı yangına sebep oldu: 4 ölü

İNCELEME SONUCU RAPOR HAZIRLANDI

Yangınla ilgili evde inceleme yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince hazırlanan rapor tamamlandı.

Raporda, itfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında zemin katta bulunan daireden alevlerin yükseldiği, üst katlarda bulunanların yoğun duman ve ısı nedeniyle binada mahsur kaldıklarının görüldüğü belirtildi.

Elektrikli ısıtıcı yangına sebep oldu: 4 ölü

YANGINA ELEKTRİKLİ ISITICI SEBEP OLDU

Raporun yangının oluş şekli ve çıkış nedeni bölümünde ise "Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda daiereye girişteki sol taraftaki ilk odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu yangının çıktığı, alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek, genişlediği ve yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Elektrikli ısıtıcı yangına sebep oldu: 4 ölü

RAHMİ YOZGAT, BİNA GİRİŞİNDE BULUNDU

Binanın giriş kapısından 2 metre içeride ölenlerden Rahmi Yozgat'ın bulunduğu belirtilen raporda, "Yanan dairenin oturma odası tamamen yanmaktan, diğer tüm odaları islenmekten ve ıslanmaktan hasar görmüş olup, pencere korkulukları ve camlar tarafımızca müdahale için kırılmıştır. Yanan daierinn açık olan dış kapısı ve oturma odasının pencereleri tamamen yanmıştır. Ayrıca binada bulanan tüm dairelerin dış kapıları doğalgaz sayaçları, elektrik sayaçları yoğun ısıdan erimiştir. Yanan dairenin üst katı ve en üst kattaki Rahmi Yozgat'a ait dairenin dış kapılarını açık bırakmaları sonucu tüm eşyalar ve evi hasar görmüştür." denildi.

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