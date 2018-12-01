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Elektrikli soba evi yakıyordu

Evini ısıtmak için salonda elektrikli sobayı açan şahıs, evinin yanmasını son anda önledi. İtfaiye ekipleri gelene kadar müdahalelerde bulunmasına rağmen salon kullanılamaz hale geldi.

İHA | 01.12.2018 - 16:28..
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Aydın’ın Efeler ilçesinde, elektrik sobasından çıkan yangında adeta faciadan dönüldü. Evin salon kısmında koltuğun üzerinde bulunan elektrik sobasından çıkan yangının büyümesi son anda önlendi.

KISA DEVRE YAPARAK TUTUŞMAYA BAŞLADI

Efeler ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Sabah erken saatlerde, soğuk olan evinin salon kısmını ısıtmak için elektrik sobasını açan şahıs, işlerini halletmek için diğer odaya gitti. Koltuk üzerinde bulunan soba, kabloların ısınmasıyla kısa devre yaparak tutuşmaya başladı.

Elektrikli soba evi yakıyordu

EV SAHİBİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Sobayla birlikte koltuk da alev alırken evden dumanlar yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler salondaki diğer mobilyalara da sıçrarken durumu fark eden ev sahibi, büyük panik yaşadı. Yangını gören komşular ise durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Elektrikli soba evi yakıyordu

SALON KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ev sahibi ise itfaiye gelinceye kadar apartman katında bulunan yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaparak alevlerin büyümesini engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip soğutma işlemi gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken evin salon kısmı kullanılamaz hale geldi.

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