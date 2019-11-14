Elektrikli traktörde seri üretime geçiş hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"SERİ ÜRETİM İÇİN DELİKANLI BİRİLERİNİ ARIYORUZ"

Elektrikli traktörle ilgili John Deere'in Türkiye'den 10-15 sene geride olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye bu konuda trene ilk atlama lüksüne sahip olabilir. Çalışan, testleri yapılmış, prototipi bitirilmiş bir elektrikli traktör elimizde var. Bu işin seri üretimi için de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'delikanlı' birilerini arıyoruz. İnşallah bu konuda birilerini cesaretlendirebilirsek biz bu işi yaptıracağız." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, elektrikli traktörün prototipini yapan firmadan 20-30 tane alabilmek için bir ihale planladıklarının altını çizerek, "Patlar motorlu traktörün paralarını nasıl alabiliriz diye planlarını yapıyoruz. Yani ötekinden daha ucuz değil ama yakıt parası ödemiyoruz. Bu ihracat imkanları için son derece önemli." diye konuştu.

Tarımın içerisinde teknolojinin ve mekanizasyonun katılması gerektiğine işaret eden Pakdemirli, aynı zamanda aile işletmelerinin de yaşatılması gerektiğini anlattı.