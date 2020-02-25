Elektronik sigara ithalatı yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlıklı bir yaşam için sürekli yaptığı uyarıların ardından sigaraya karşı topyekün mücadele başlatıldı.

Sigara kullanımının düşmesi için fiyatlar yükseldi, sigara içilen alanlarda yeni düzenlemeler yapıldı. Tüm bunların ardından yeni bir adım daha atıldı.

"Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ELEKTRONİK SİGARA İTHAL EDİLMEYECEK

Buna göre; sigara, sarmalık kıyılmış, pipoluk, nargilelik tütün mamulleriyle puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içeriğine bakılmaksızın tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bunların tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünlerin yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.

DİYANET: ELEKTRONİK SİGARA CAİZ DEĞİL

Öte yandan, elektronik sigarayla ilgili Diyanet'ten de bir açıklama gelmişti.

Diyanet, elektronik sigaranın caiz olmadığını ifade etmişti.

Yapılan açıklamada, "Günümüzde birçok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldrümeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir.

Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, elektronik sigaranın, hakiki sigarayı bıraktırdığına ve bunlardan daha az zararlı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt olmadığını ifade etmektedir.

Ayrıca konunun uzmanları, elektronik sigaranın içeriğinde alkol türevleri bulunduğunu ifade etmektedir. Dolayısyla bu türden maddelerin kullanılması da caiz değildir." ifadelerini yer verilmişti.

ALİ ERBAŞ: SİGARA HARAM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuyla ilgili olarak, "Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Bizim bu noktada çok dikkatli olmamız, hassas davranmamız gerekiyor. Din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede imamlarımızın, bütün görevlilerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.