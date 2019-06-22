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Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı

Ticaret Bakanlığı bazı eşyalara ilişkin taksit sayılarının 18 aya çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi | 22.06.2019 - 09:36..
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Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

ELEKTRONİKTE TAKSİT 18 AY OLARAK UYGULANACAK

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası’nın üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanacak.

KUYUM SATIŞLARINDA TAKSİTLENDİRME 4 AYI GEÇMEYECEK

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi dört ayı geçmeyecek. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacak. Daha önceki değişiklikte ise uygulanan kural şöyleydi:

"Birinci fıkradaki süre; ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı üç bin Türk Lirası'nın üstünde olan televizyon satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay, fiyatı üç bin Türk Lirası'nın altında olan televizyon satışlarında dokuz ay olarak uygulanır."

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı

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