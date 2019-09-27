Eli jiletli şahıs İBB binasının balkonuna tırmandı

27 yaşındaki İbrahim A., İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi.

TIRMANARAK İÇERİ GİRDİ

Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi. Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı.

JİLETLE KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi. Kendisini yaralayan İbrahim A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu'nun olay sırasında İBB binasında olmadığı bildirildi.