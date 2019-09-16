Elif Şafak'ın son kitabı çalıntı iddiası

Türkiye'de çok okunan yazarlardan ve söyledikleriyle ara ara gündeme gelen, Fetullah Gülen'e yakın isimlerden Eyüp Can ile evlenip boşanan Elif Şafak, bir kez daha intihalle* anılıyor.

SON KİTABININ BÜYÜK KISMI ÇALINTI İDDİALARI

Şafak'ın son çıkardığı On Dakika Otuz Sekiz Saniye isimli kitabında, Kahraman Çayırlı'nın 2007 yılında çıkardığı Hayat Kadınları Aldatmaz isimli kitabın içindeki karakter isimlerinin, değiştirilerek kullanıldığı iddiası var.

YARIŞMADAN ÇIKARILDI

Hatta Elif Şafak, bu kitabıyla aday olduığu Manchester Edebiyat Festivali Booker Ödülü aday listesinden de çıkarıldı.

DAHA ÖNCE DE AYNI İDDİALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Şafak'ın; daha önce yazdığı "İskender" isimli kitabında Zadie Smith'in "İnci Gibi Dişler" kitabından, "Ustam ve Ben" kitabında ise Jose Saramago'nun "Filin Yolculuğu" kitabından intihaller olduğu iddia edilmişti.

*intihal: Aşırma