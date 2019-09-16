taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7193
Euro
6.3015
Altın
1497.84
Borsa
102335.33
Gram Altın
276.062
Bitcoin
57975.7

Elif Şafak'ın son kitabı çalıntı iddiası

Yazar Elif Şafak'ın, Booker Ödülü'ne de aday olduğu 'On Dakika Otuz Sekiz Saniye' kitabı, çalıntı iddiaları nedeniyle adaylıktan çıkarıldı.

Haber Merkezi | 16.09.2019 - 16:46..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş
Elif Şafak'ın son kitabı çalıntı iddiası

Türkiye'de çok okunan yazarlardan ve söyledikleriyle ara ara gündeme gelen, Fetullah Gülen'e yakın isimlerden Eyüp Can ile evlenip boşanan Elif Şafak, bir kez daha intihalle* anılıyor.

SON KİTABININ BÜYÜK KISMI ÇALINTI İDDİALARI

Şafak'ın son çıkardığı On Dakika Otuz Sekiz Saniye isimli kitabında, Kahraman Çayırlı'nın 2007 yılında çıkardığı Hayat Kadınları Aldatmaz isimli kitabın içindeki karakter isimlerinin, değiştirilerek kullanıldığı iddiası var.

Elif Şafak'ın son kitabı çalıntı iddiası

YARIŞMADAN ÇIKARILDI

Hatta Elif Şafak, bu kitabıyla aday olduığu Manchester Edebiyat Festivali Booker Ödülü aday listesinden de çıkarıldı.

Elif Şafak'ın son kitabı çalıntı iddiası

DAHA ÖNCE DE AYNI İDDİALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Şafak'ın; daha önce yazdığı "İskender" isimli kitabında Zadie Smith'in "İnci Gibi Dişler" kitabından, "Ustam ve Ben" kitabında ise Jose Saramago'nun "Filin Yolculuğu" kitabından intihaller olduğu iddia edilmişti.

*intihal: Aşırma

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

265
Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

225
Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

124
Neslican Tay yoğun bakımda

Neslican Tay yoğun bakımda

103
Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

212
Adnan Oktar davası yarın başlıyor

Adnan Oktar davası yarın başlıyor

103
Uçan araba yapan Siirtli

Uçan araba yapan Siirtli

256
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir