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Elinde tüfek ve benzin bidonuyla dükkan bastı

Kocaeli'de bir kişi, kendine kredi çektirdiği ve daha sonra da borcunu ödemediğini iddia ettiği berberin dükkanını tüfekle basarak elindeki benzin bidonu ile yakmaya çalıştı.

İHA | 12.12.2019 - 03:39..
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Kandıra ilçe merkezi Aydınlık Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerinde, K.C. adlı berberin dükkanına elinde bidon ve tüfek ile gelen Necmi D. adlı şahıs, bidondaki benzini dükkana dökerek dükkanı yakmaya çalıştı.

Kocaeli'de elinde benzin bidonu ve tüfekle berberi rehin aldı

BERBER KAÇTI, ÖZEL HAREKATÇILAR SEVK EDİLDİ

Kısa süre dükkanda kalan berber K.C. kaçarak dükkandan uzaklaşırken elinde tüfekle saldırganı gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel Harekat Polislerinin de sevk edildiği alanda ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Elinde tüfek ve benzin bidonuyla dükkan bastı

3 SAATLİK ÇABAYLA İKNA EDİLEBİLDİ

Kandıra Seyitaliler köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen Necmi D.'nin kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği K.C.'den parasını alamadığı ve bu yüzden eylemi gerçekleştirdiği iddia edildi.

Elinde tüfek ve benzin bidonuyla dükkan bastı

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen 3 saat elinde tüfekle dükkana kimseyi yaklaştırmayan Necmi D., annesinin olay yerine gelmesi sonrası polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Necmi D. sağlık kontrolü sonrasında işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Elinde tüfek ve benzin bidonuyla dükkan bastı

Elinde tüfek ve benzin bidonuyla dükkan bastı

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