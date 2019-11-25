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Elindeki fırçayla doktora saldırdı

Pendik’te aile sağlığı merkezinde kimliği olmadığı için işlem yaptıramayan kadın, durumu kocasına anlatınca öfkeli koca sağlık merkezini bastı.

İHA | 25.11.2019 - 13:40..
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İstanbul'un Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezine kimliği olmadan gelen N.T. isimli kadın, doktorunun istediği tahlilleri devlet bütçesinden yaptırmaya çalıştı.

Görevlilerin kimliğiyle tekrar gelmelerini söylemesi üzerine kadın, durumu eşine anlattı.

ODAYA GİRMEYE ÇALIŞTI, BAŞARILI OLAMADI

Ö.T. isimli öfkeli koca, aile sağlığı merkezine gelerek doktorun odasını bastı. Şahıs, eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfür ve hakaretlerde bulundu. Görevlilerin müdahalesiyle doktoru darbedemeyen şahıs; odadan çıktı, daha sonra elinde fırçayla geri döndü. Kapıdan girmeye çalışan saldırgandan doktor, odasının kapısını son anda kapatarak kurtuldu. Şahıs bir süre kapıyı tekmeleyip, odaya girmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

Doktorun odasını fırçayla bastı İZLE

MAĞDUR DOKTOR ANLATTI

Olayı anlatan mağdur doktor Levent Kutlu, “Özelde kadın doğum muayenesi olan, bazı tetkikler istenen ve 'tahlillerini sağlık ocağında yaptır' denen hasta kadın, buraya geldi. Öncelikle kaydını açmak ve sonra şikayetlerini dinlemek için kimliğini istedim. Kimliği yanında değilmiş. 'Kimliğini git al gel bir kontrol edeyim, gereken bir şey varsa yaparız' dedim ve hasta gitti. Saat 14.00’e doğru İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Dr. Özkan Bey aradı, Özkan Bey, 'SABİM'den aradılar, sizi şikayet etmişler, ederken de 'bugün saat 14.00’de oraya gidecek ve o doktora (bana) gününü göstereceğim' diye başlayan hakaret ve tehdit içeren ifadelerde bulunulmuş. İlçe Sağlık Müdürlüğü bu açıdan dikkatli olmamı söyledi. Konuyla ilgili merkezimizin danışmasındaki personele bilgi verdim ve böyle biri gelirse, beni uyarmalarını, dikkatli olmalarını istedim.

Elindeki fırçayla doktora saldırdı


"ELİNDE FIRÇAYI GÖRÜNCE..."

Öğlenden sonra danışma personelim, şahsın merkezimize hışımla girdiğini belirtti. İçeri giren şahıs, bağırarak karısına hakaret ettiğimi, işini yapmadığımı, geri gönderdiğimi söyleyerek ağza alınmayacak küfürlere başladı. Bana, anneme, eşime etmediği küfür kalmadı. Üzerime yürüdü, sonra birden dışarı çıktı ve fırçayı alarak bana doğru gelmeye başladı. Elinde fırçayı görünce, can havliyle kapıya fırladım ve kapattım. Kapalı kapıdan da küfürlerine devam etti. Kapıyı tekmeledi ve kırdı. Allahtan bana yardıma gelen kadın çalışanlarımıza saldırmadı. Sadece kapının kırıldığı ile kaldık. Yaşadıklarımın tamamı video da vardır. Umarım başka meslektaşlarım hatta hiçbir insan benzerini yaşamaz, yaşamasın.” dedi.

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