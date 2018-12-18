Elindeki kesik nedeniyle 8 parmağını birden kaybediyordu

Ev ödevini yaptığı sırada elinde oluşan küçük yara, soyadının Zang olduğu öğrenilen 53 yaşındaki kadın için kabusa dönüştü.

Çin'in Hubei kentinde yaşayan Zang, elinde oluşan yaranın oldukça küçük olmasından ötürü fazla önemsemedi ve normal bir yara gibi iyileşmesini bekledi.

ÇÜRÜME OLUŞTU

Zang, yaklaşık 2 gün sonra yaranın etrafını saran ve giderek diğer parmaklarına yayılan bir morarma fark etti.

Daha sonra yaranın çevresindeki morluğun, sol elindeki başparmağı ve sağ elindeki serçe parmağı dışındaki tüm parmaklarına yayılması üzerine doktora giden Çinli kadın, morlukların ve çürümenin oluştuğu 8 el parmağında birden kangren meydana geldiğini öğrendi.

İYİLEŞME SAĞLANDI

Parmaklarının siyah renge bürünmesinin yanı sıra, Zang'ın ellerinde yoğun kaşıntı, kuruluk, hissizlik oluştuğu belirtildi.

Neyse ki hastanede yapılan tedavinin ardından Zang'ın ellerinde oluşan belirtiler ortadan kaldırılarak iyileşmesi sağlandı.

MORLUKLAR KANGREN OLABİLİR

Doktorlar, bu tip benzeri belirtilerin görülmesi halinde, acilen tıbbı yardım istenmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

KANGREN NEDİR?

Kangren hastalığı, genellikle yaralanma veya enfeksiyon sonucunda bir uzuva veya organa yeterli miktarda kan akışının sağlanamamasıyla oluşmaktadır.

Çoğunlukla el ve ayak parmaklarında başlayan ve diğer uzuvları etkilediği bilinen kangren, vücudun içerisinde de meydana gelerek, organlara ve kaslara zarar verebilmekte.