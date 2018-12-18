taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3565
Euro
6.0969
Altın
1249.11
Borsa
89752.73
Gram Altın
215.373

Elindeki kesik nedeniyle 8 parmağını birden kaybediyordu

Çin’in Hubei kentinde yaşayan bir kadın, elindeki ufak kesik sonrası oluşan ve yayılan kangren nedeniyle, neredeyse parmaklarından olacaktı.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 11:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Ev ödevini yaptığı sırada elinde oluşan küçük yara, soyadının Zang olduğu öğrenilen 53 yaşındaki kadın için kabusa dönüştü.

Çin'in Hubei kentinde yaşayan Zang, elinde oluşan yaranın oldukça küçük olmasından ötürü fazla önemsemedi ve normal bir yara gibi iyileşmesini bekledi.

ÇÜRÜME OLUŞTU

Zang, yaklaşık 2 gün sonra yaranın etrafını saran ve giderek diğer parmaklarına yayılan bir morarma fark etti.

Daha sonra yaranın çevresindeki morluğun, sol elindeki başparmağı ve sağ elindeki serçe parmağı dışındaki tüm parmaklarına yayılması üzerine doktora giden Çinli kadın, morlukların ve çürümenin oluştuğu 8 el parmağında birden kangren meydana geldiğini öğrendi.

Elindeki kesik nedeniyle 8 parmağını birden kaybediyordu

İYİLEŞME SAĞLANDI

Parmaklarının siyah renge bürünmesinin yanı sıra, Zang'ın ellerinde yoğun kaşıntı, kuruluk, hissizlik oluştuğu belirtildi.

Neyse ki hastanede yapılan tedavinin ardından Zang'ın ellerinde oluşan belirtiler ortadan kaldırılarak iyileşmesi sağlandı.

MORLUKLAR KANGREN OLABİLİR

Doktorlar, bu tip benzeri belirtilerin görülmesi halinde, acilen tıbbı yardım istenmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Elindeki kesik nedeniyle 8 parmağını birden kaybediyordu

KANGREN NEDİR?

Kangren hastalığı, genellikle yaralanma veya enfeksiyon sonucunda bir uzuva veya organa yeterli miktarda kan akışının sağlanamamasıyla oluşmaktadır.

Çoğunlukla el ve ayak parmaklarında başlayan ve diğer uzuvları etkilediği bilinen kangren, vücudun içerisinde de meydana gelerek, organlara ve kaslara zarar verebilmekte.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

487
Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

157
Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

114
Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

30
Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

63
Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

143
Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve kızı öldü

Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve kızı öldü

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir