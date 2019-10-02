Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı

Fatih Mahallesi 32'nci Sokak'ta, 14 yaşındaki Nurullah Yıldız, iddiaya göre bir apartmanın bahçe duvarından atlarken sol eline korkuluk demirleri saplandı. Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE, PARMAKLIKLARI KESTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, korkuluk demirini çocuğun elinden çıkaramayınca, demir parmaklıkları kesti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurullah Yıldız, eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik demirle birlikte Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TALİHSİZ ÇOCUK AMELİYATA ALINDI

İlk müdahalesi yapılan Nurullah Yıldız, eline saplanan demir parmaklığın çıkarılması için ameliyata alındı.