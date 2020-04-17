Elleri kağıt havluyla kurulamak virüse karşı daha etkili

Koronavirüse yakalanmama noktasında hijyen çok önemli...

İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde ve Leeds Eğitim Hastanelerinde görevli bir grup uzman, kağıt havlu ve kurutucunun virüs patojenlerini ne kadar temizlediği konusunda küçük çaplı bir araştırma yaptı.

Sciencealert'in haberine göre, araştırma çerçevesinde 4 gönüllü, insanlara zararsız bir virüsle kirletilen ellerini yeterince yıkamayıp, ya kağıt havluyla ya da kurutucuyla kuruttu.

İNGİLTERE'DE KORONAYA KARŞI TEMİZLİK ARAŞTIRMASI

Gönüllüler daha sonra elleriyle kapı kolları, merdiven korkulukları, telefonlar ve steteskoplar dahil çeşitli yüzeylere dokunmayı sürdürdü.

Çalışmada, hem kağıt havlu hem de kurutucuyla kurutulan ellerde kirliliğin azaldığı, ancak ellerin kurutucuyla kurutulduktan sonra dokunduğu yüzeylerin 11'inden 10'unda önemli ölçüde daha fazla patojen gözlendi.

10 KAT DAHA FAZLA KİRLİLİK

Bunun kağıt havluyla kurutulan ellerin dokunduğu yüzeylerle kıyaslandığında ortalama 10 kat daha fazla kirlilik anlamına geldiği ifade edildi.

"ELLER, KAĞIT HAVLUYLA KURULANMALI"

Çalışma ekibinden Ines Moura, "Bulgularımızın, dünyada hızla yayılan koronavirüsün kontrol altına alınmasıyla bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Yıkadıktan sonra elleri kağıt havluyla kurulamak tercih edilmeli." ifadesini kullandı.

SU VE SABUN ÖNEMLİ

Dünya üzerinde sağlık çalışanları koronavirüsten korunmanın en etkili yollarından birinin ellerin su ve sabunla yıkanması olduğunun altını çiziyor.

Kirli ellerin, virüsün bulaşmasında başlıca araç olduğu ifade ediliyor.