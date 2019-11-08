taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7544
Euro
6.3443
Altın
1459.89
Borsa
103399.97
Gram Altın
270.335
Bitcoin
50376.15

Elleri pet şişeyle kapatılan çocuk tedaviye alındı

Manisa'da zeka geriliği olan 7 yaşındaki Yusuf Maden'in annesi ısırarak kendine zarar vermemesi için küçük çocuğun ellerini pet şişe ile kapattı. Küçük çocuk bugün tedavi edilmeye başlandı.

DHA | 08.11.2019 - 17:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Manisa'da, zeka geriliği olan eşi Asiye Maden ile birlikte yaşayan Serdal Maden, yine zeka geriliği olan çocuğu Yusuf'un sürekli ellerini ısırması ve zarar vermesi sonrasında, çareyi pet şişeyle onun ellerini kapatmakta buldu.

Elleri pet şişeyle kapatılan çocuk tedaviye alındı

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Manisa'da bir hastaneye götürülen Yusuf'a, bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk tedavisi uygulandı, ancak bu tedavi işe yaramadı. Aile, bunun üzerine 3 ay önce İzmir'e gelerek, yetkililerden yardım istedi.

Elleri pet şişeyle kapatılan çocuk tedaviye alındı

HASTANEYE KALDIRILDI

Yusuf Maden ile görme kaybı yaşayan 4 aylık kardeşi Miran Maden, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Elleri pet şişeyle kapatılan çocuk tedaviye alındı

"KALITIMSAL BİR PROBLEM"

Tedaviyle ilgilenen Dr. Dilek Omurta, "Kendine zarar verme dediğimiz bir semptom bu. Pek çok metabolik hastalıkta gördüğümüz bir durum. Bir takım kalıtımsal rahatsızlıkların olduğunu tahmin ediyoruz. Annede de zeka geriliği söz konusu. Çocukların da bakımları yapılmamış, bu konuyla alakalı devletimizin diğer birimleri gerekli yardımları sağlayacak. Daha önce de birtakım tedaviler uygulanmış ama maalesef sonuç alınamamış. Durumu her yönden araştırıyoruz, istediğimiz verileri elde ettikten sonra daha net konuşabiliriz, ama şu anda kalıtımsal bir problem gibi görünüyor." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

532
Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

410
Bitcoin Safiye yakalandı

Bitcoin Safiye yakalandı

125
Şenol Güneş: Diyarbakır'a Sivas'a gideceğiz

Şenol Güneş: Diyarbakır'a Sivas'a gideceğiz

141
Camiler kiliseye döndü tartışması

Camiler kiliseye döndü tartışması

499
Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

113
Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir