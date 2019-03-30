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Ellerindeki döner bıçaklarıyla dükkana saldırdılar

Bursa'da, kız meselesinden tartıştığı şahsın dükkanını basan 2 şüpheli, ellerindeki döner bıçağı ve sopayla dükkanın camını kırdı.

İHA | 30.03.2019 - 11:08..
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Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesinde meydana gelen olayda, "kız meselesi" yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, şiddete dönüştü. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

SOPALARLA CAMLARI KIRDILAR

Bursa'da dükkana saldıran ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli döner bıçağı ve demir sopalarla dükkan bastı. Şahısların geldiğini gören dükkan sahibi hızla dükkana kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıyı açamayan saldırganlar ellerindeki sopalarla dükkanın camlarını kırarak hızla uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ellerindeki döner bıçaklarıyla dükkana saldırdılar

KIZ KAVGASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, dükkanın camlarının kırık olduğunu görerek çevrede güvenlik kamerası çalışması başlattı. Kamerada tespit edilen saldırganların, dükkan sahibiyle arasında "Kız meselesi" olan şahıslar olduğu tespit edildi. Dükkan sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, döner bıçak ve demir sopalı saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.

Ellerindeki döner bıçaklarıyla dükkana saldırdılar

Ellerindeki döner bıçaklarıyla dükkana saldırdılar

Ellerindeki döner bıçaklarıyla dükkana saldırdılar

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