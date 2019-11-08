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Ellerini ısıran çocuğa plastik şişeli önlem

Yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısıran 7 yaşındaki Yusuf'un kendisine daha fazla zarar vermemesi için elleri, plastik şişe ile korunuyor. Yusuf'a, babası yemek yediriyor.

İHA | 08.11.2019 - 09:27..
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Manisa’da yaşayan Serdal Maden (43) ve Asiye Maden’in (27) 7 yaşındaki çocukları Yusuf Maden, 1.5 yaşındayken vücudunda morluklar oluşana kadar kendini tokatlıyordu.

Yusuf, bir süre sonra da ellerini ve kollarını sürekli ısırmaya başladı.

Maden Ailesi, bunun üzerine çocuklarını Manisa'da hastaneye götürdü. Yusuf'a orada, bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk teşhisi konuldu. Verilen ilaçların işe yaramadığını belirten aile, çareyi 3 ay önce İzmir’e gelmekte buldu.

Ellerini ısıran çocuğa plastik şişeli önlem

YARDIM BEKLİYORLAR

Aile, Yusuf'un sürekli olarak ellerini ısırması nedeniyle çareyi ellerine plastik şişe bağlamakta buldu. Yemek yiyemeyen, sürekli olarak kendine zarar veren 7 yaşındaki Yusuf Maden'in hu hali ise gören herkesin yüreklerini sızlattı. Çocuğunun ellerini sürekli ısırdığını, kendilerine ise bir zarar vermediğini söyleyen baba Serdal Maden, “Sürekli ellerini, kollarını ısırıyor. Kendine zarar vermesin diye ellerini plastik şişeye sokup bağlıyoruz. Oğlumun hastalığı ne, tedavisi ne tam olarak bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz.” diye konuştu.

Ellerini ısıran çocuğa plastik şişeli önlem

"İLAÇ ÇARE OLMADI"

3 yaşındaki Umut ve görme engelli 6 aylık Miran adlarında iki çocuğu daha bulunan Serdal Maden, “Bizim maddi durumumuz yok. İzmir’de elektrik ve su olmayan yere taşındık. Manisa’dan İzmir’e sık sık gelemezdik; çünkü Yusuf otobüste duramıyor. Bu yüzden İzmir’e taşındık. Ben çocuğumun hastalığının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Verilen ilaç çare olmadı. Lütfen oğlumu kurtarın. Yusuf ellerini sürekli ısırıyor. Ellerini yaralıyor. Önce bezle bağladım ama olmadı.” ifadelerini kullandı.

Ellerini ısıran çocuğa plastik şişeli önlem

Maden, çocuğun yürümekte zorlandığını da söyledi.

Ellerini ısıran çocuğa plastik şişeli önlem

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