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Elma bahçesindeki mezarlıktan 600 kilo elma çıkıyor

Nevşehir'de 1973'te hayatını kaybeden bir kişinin mezarının içinde yetişen elma ağacından, her sene 600 kiloya yakın ürün toplanıyor.

DHA | 01.11.2019 - 16:32..
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Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, 1973 yılında, 68 yaşındayken hayatını kaybeden Mehmet Erenler, vasiyeti üzerine kendilerine ait elma bahçesinde toprağa verildi.

Erenler defnedildikten bir süre sonra mezarının içinden, elma tohumu filizlendi.

Elma bahçesindeki mezarlıktan 600 kilo elma çıkıyor

ELMA BAHÇESİNE DEFNETTİLER

Fidanı kesmeyen aile bireyleri, yıllar içinde yetişen ağaçtan artık her sene 600 kiloya yakın elma topladıklarını söyledi. Mehmet Erenler'in torunu Musa Erenler (68), geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri'de hayatını kaybeden dedesini elma bahçesine defnettiklerini söyledi.

Elma bahçesindeki mezarlıktan 600 kilo elma çıkıyor

1990 YILINDAN BERİ ÜRÜN VERİYOR

Erenler, dedesinin mezarını yaptırdıktan sonra topraktan elma fidanı çıktığını belirtip, kök salarak, büyüdüğünü ve 1990 yılından beri de ürün verdiğini anlattı. Musa Erenler, mezardaki ağacın da diğer araçlar kadar verimli olduğunu ve her yıl ailesi birlikte gelip, ürün topladıklarını söyledi.

Elma bahçesindeki mezarlıktan 600 kilo elma çıkıyor

Elma bahçesindeki mezarlıktan 600 kilo elma çıkıyor

Elma bahçesindeki mezarlıktan 600 kilo elma çıkıyor

Elma bahçesindeki mezarlıktan 600 kilo elma çıkıyor

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