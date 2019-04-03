Elma yiyerek ayakkabı çalan hırsız kamerada

İstanbul Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi'nde bir ailenin yaşadığı apartmana giren hırsız, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.
Ayakkabıları ve siniyi elma yiyerek çalan rahat hırsız, binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
ELMA YİYEREK HIRSIZLIK YAPTI
Binaya giren hırsız, daire kapılarının önündeki ayakkabıları elma yiyerek denedi. Kendi evindeymişçesine rahat davranan hırsız, beğendiği birkaç ayakkabıyı kovaya doldurdu. Daha sonra, bina sakinlerinin ikinci el eşyalarının bulunduğu çatıya da çıkan hırsız, depodaki eşyaları karıştırdı. Depodan bir sini alan hırsız, güvenlik kamerasına aldırmadan kendi evinden çıkıyor gibi binadan çıkarak, kayıplara karıştı.