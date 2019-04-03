taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.64565
Euro
6.34185
Altın
1290.985
Borsa
94458.34
Gram Altın
232.392

Elma yiyerek ayakkabı çalan hırsız kamerada

Elma yiyerek ayakkabıları tek tek deneyen hırsız, ayağına uyan ayakkabıları kovaya doldurarak kayıplara karıştı.

İHA | 03.04.2019 - 10:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi'nde bir ailenin yaşadığı apartmana giren hırsız, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.

Ayakkabıları ve siniyi elma yiyerek çalan rahat hırsız, binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ELMA YİYEREK HIRSIZLIK YAPTI

Binaya giren hırsız, daire kapılarının önündeki ayakkabıları elma yiyerek denedi. Kendi evindeymişçesine rahat davranan hırsız, beğendiği birkaç ayakkabıyı kovaya doldurdu. Daha sonra, bina sakinlerinin ikinci el eşyalarının bulunduğu çatıya da çıkan hırsız, depodaki eşyaları karıştırdı. Depodan bir sini alan hırsız, güvenlik kamerasına aldırmadan kendi evinden çıkıyor gibi binadan çıkarak, kayıplara karıştı.

Elma yiyerek ayakkabı çalan hırsız kamerada

Elma yiyerek ayakkabı çalan hırsız kamerada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mardin'de seçimi havaya ateş açarak kutlayanlar oldu

Mardin'de seçimi havaya ateş açarak kutlayanlar oldu

165
Pentagon: Türk pilotlar eğitime devam ediyor

Pentagon: Türk pilotlar eğitime devam ediyor

64
Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

114
Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

174
TSK'nın keskin nişancısı görülmeden gördü

TSK'nın keskin nişancısı görülmeden gördü

35
Otomobil satış rakamları

Otomobil satış rakamları

52
Esen Güler: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı

Esen Güler: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir