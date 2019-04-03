Elma yiyerek ayakkabı çalan hırsız kamerada

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Motosikletli maganda tek tekerle köprüyü geçti

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde tek teker üstünde ilerleyen maganda, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. 280 km hıza ulaşan maganda, bu anları bir de sosyal medyadan paylaştı.