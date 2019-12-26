Elneny'nin babası: Oğlum Milan'a imza atabilir

Siyah Beyazlılar'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'nin babası, oğlunun Serie A ekibi Milan ile masaya oturduğunu söyledi.

"GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ MESAFE ALINDI"

Mısır'da bir televizyon kanalına konuşan Nasser Elneny, "Henüz sözleşme imzalanmadı ancak görüşmelerde önemli mesafe alındı. Oğlum, ilerleyen saatlerde Milan'a imza atabilir" dedi.

"MİLAN'A GİTMEK İSTİYOR"

Mohamed Elneny'nin Beşiktaş'ta iyi durumda olduğunu ancak İtalya'da forma giymek istediğini vurgulayan Nasser Elneny, "Milan'a gitmek istiyor çünkü Serie A daha iyi bir lig" ifadelerini kullandı.