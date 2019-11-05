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Elon Musk, 1 haftada 2 milyar dolar kazandı

Tesla'nın bir haftada yüzde 24 değer kazanması, Elon Musk'ın 2 milyar dolar gelir elde etmesini sağladı.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 10:10..
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Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları üreten Tesla, son zamanların en popüler otomobil üreticileri arasına adını yazdırmayı başardı. Şirketin yüzde 21,9'una sahip Elon Musk ise servetini katlamaya devam ediyor.

23-31 Ekim tarihleri arasında hisse senetleri yüzde 24 oranında yükselen Tesla, bu süre zarfında Elon Musk'a 2 milyar dolar kazandırdı.

elon musk

TESLA, ANALİSTLERİ DE YANILTTI

Birçok analist, 23 Ekim akşamında Tesla hisselerinin 42 cent değer kaybedeceğini söylemişti. Ancak şirketin hisseleri o gün herkesi yanıltarak 1.86 dolarlık bir yükseliş gösterdi. Bu yükselişten en çok fayda sağlayan ise, hisselerin yüzde 21,9'unu elinde bulunduran Elon Musk oldu.

Söz konusu artıştan sonra 1 haftada 2 milyar dolar daha kazanan Musk, Tesla'daki toplam servetini 22.9 milyar dolara çıkardı.

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Elon Musk, 1 haftada 2 milyar dolar kazandı

Elon Musk, 1 haftada 2 milyar dolar kazandı

Elon Musk, 1 haftada 2 milyar dolar kazandı

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