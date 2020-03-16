Elon Musk: Araba kazaları koronavirüsten daha tehlikeli

Çin'de ortaya çıkan ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını, bütün dünyada bir panik havası oluşmasına neden olsa da SpaceX'in kurucusu Elon Musk böyle düşünmüyor.

Elon Musk; geçtiğimiz günlerde SpaceX çalışanlarına bir not göndererek, araba kazasından ölme ihtimalinin koronavirüsten ölme ihrimalinden daha yüksek olduğunu belirtti.

'EN BÜYÜK SAĞLIK RİSKLERİNDEN DEĞİL'

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 160 binden fazla insana bulaşmasının ardından bu virüsü küresel bir risk ilan etmişti. Ancak Elon Musk, koronavirüsün ABD'deki en büyük 100 sağlık riski arasında olmadığını savunuyor.

Her yıl ABD'de trafik kazalarından 36 binden fazla kişinin öldüğünü vurgulayan Musk, koronavirüse kıyasla bu sayının çok yüksek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın ülkede acil durum ettiğini düşünürsek, Elon Musk'ın açıklamaları ABD başkanıyla bile çelişiyor.

Öte yandan Elon Musk'ın açıklamalarını yorumlayan bazı sağlık görevlileri, koronavirüsü trafik kazasıyla kıyaslamanın çok mantıksız olduğunu belirttiler.