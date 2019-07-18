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Elon Musk, beyin okuma projesini hayata geçiriyor

Elon Musk, beyin-makine arayüz teknolojileri geliştiren Neuralink'in üzerinde çalıştığı projelerden ilk kez bahsetti.

Haber Merkezi | 18.07.2019 - 14:41..
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Beyin-makine arayüzleri geliştiren gizli bir şirket olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink, ilk defa hangi teknolojiler üzerinde çalıştıklarını insanlara gösterdi. Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre, gizemli şirketin en önemli projesi ise felçli insanların bilgisayar ve telefonları kontrol etmesini sağlamak olacak.

Neuralink, bu projeyi gerçekleştirebilmek için elektrot iplikleri kullanıyor. Şu anda kullanılan beyin-makine arayüzlerinden daha az zararlı olan bu sistem, aynı zamanda daha yüksek veri transferini de mümkün kılacak.

Toplamda 4 elektrot iplikten oluşacak bu sistem, bir çipe bağlanarak kulağın tam arkasına yerleştirilecek ve bu sayede sinir uçları uyarılmış olacak.

elon musk

BU YIL İNSANLARDA TEST EDİLECEK

Elon Musk, yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar bu sistemi insanlarda test edeceklerini açıkladı. Musk, söz konusu ipliklerin bir sinir hücresi kadar küçük olduğunu ve insanların kafalarına baypas yöntemi ile robotlar tarafından yerleştirileceğini belirtti.

MAYMUN BİLGİSAYAR KULLANACAK

Şirket, ileride elektrot iplikler yerine insanın kafasından geçebilen lazer ışınlarını kullanarak kafatasında delikler açılmasının da önüne geçecek. Elon Musk, ayrıca bu proje ile bir maymunun bilgisayar kullanabileceğini kaydetti.

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