Tesla, ‘Cybertruck’ olarak adlandırılan ilk elektrikli pikap kamyonunu görücüye çıkarmış, Tesla’nın CEO'su Elon Musk da ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlediği bir etkinlikte, Amerika’nın en favori aracının elektrikli versiyonu olması amacıyla tasarlanan bu elektrikli pikabı anlatmıştı.

Talihsizlikler işte tam da burada başladı.

İKİ CAMI KIRILDI

Aracın özelliklerini sayan Musk, zırhlı camların ne kadar dayanıklı olduğunu kanıtlamaya kalkışınca pikap adeta elinde kaldı. Pikaba atılan metal toplar, beklenenin aksine iki camı da kırdı.

Elon Musk, Cybertruck ile trafiğe çıktı ViDEO

BU KEZ DUBALARA ÇARPTI

Üzerinden bir ay geçmeden Elon Musk, ‘Cybertruck’ ile yola çıktı. Musk'ın, Kaliforniya/Malibu'daki lüks bir restoranın otoparkından çıkarken 'Cybertruck'ı trafik dubasına çarpmasının görüntüleri sosyal medyaya düştü.