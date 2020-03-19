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Elon Musk: İhtiyaç duyulursa solunum cihazları üretebiliriz

Twitter üzerinden bir soruya cevap veren Elon Musk, Tesla'nın fabrikalarında solunum cihazı üretebileceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 12:22..
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Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, şu ana kadar koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarla oldukça tepki topladı.

Koronavirüsü pek de ciddiye almayan Musk, bu virüsün fazla abartıldığını ve araba kazasında ölme ihtimalinin virüsten daha yüksek olduğunu söylemişti.

elon musk

''SOLUNUM CİHAZI ÜRETEBİLİRİZ''

Twitter'ı aktif olarak kullanması ile bilinen Elon Musk, bir takipçisinden gelen ''Tesla fabrikalarını solunum cihazı üretmek için kullanın. Benim de bir Tesla otomobilim var, ancak koronavirüs konusunda aptallık etmeyi bırak.'' sitemine yanıt verdi.

Söz konusu tweet'e cevap vererek, ihtiyaç duyulması halinde koronavirüs için solum cihazı üretebileceklerini söyleyen Musk, hangi hastanelerde cihaz eksikliğinin olduğunu da sordu.

Twitter kullanıcıları bu soruya yüzlerce yanıt göndererek, eksiği bulunan hastaneleri Elon Musk ile paylaştı.

elon

''ÜRETİLMESİ ZAMAN ALABİLİR''

Şu anda SpaceX'in uzay araçları üzerinde çalıştığını ve Tesla'nın da otomobil ürettiğini hatırlatan Elon Musk, solunum cihazları üretmenin çok zor olmadığını, ancak bunun biraz zaman alabileceğini belirtti.

Instagram: @eshteknoloji

Elon Musk: İhtiyaç duyulursa solunum cihazları üretebiliriz

Elon Musk: İhtiyaç duyulursa solunum cihazları üretebiliriz

Elon Musk: İhtiyaç duyulursa solunum cihazları üretebiliriz

Elon Musk: İhtiyaç duyulursa solunum cihazları üretebiliriz

Elon Musk: İhtiyaç duyulursa solunum cihazları üretebilirizElon Musk: İhtiyaç duyulursa solunum cihazları üretebiliriz

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