Elon Musk, insanları Mars'a götürecek uzay gemisini tanıttı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, bir süredir insanları Ay'a ve Mars'a götürmenin planlarını yapıyor. Şirket, geliştirdiği Starship adlı uzay gemisi ile önce Ay'a, ardından da Mars'a ulaşmak istiyor.

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk; Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.

BİRKAÇ AY SONRA FIRLATILACAK

SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, roketin Starship Mk1 adı verilen test prototip versiyonun, önümüzdeki birkaç ay içinde uzaya fırlatılacağını açıkladı.

Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı.

Starship'in MK1 test prototip sürümünün ağırlığı, şu anda 200 tona yaklaşıyor. Ancak Elon Musk, bu ağırlığın 110 tona kadar indirilmesi gerektiğini savunuyor. Roketin dış yüzeyi ise, çok düşük sıcaklıklarda bile kompozit malzemeler kadar güçlü olan, krom-nikel paslanmaz çelikten yapılıyor.

Şirket, MK1 adlı test roketini birkaç ay içinde 20 kilometre yüksekliğe kadar fırlatarak testler gerçekleştirecek. Şirket, daha sonra ise yeni bir test prototipi geliştirerek yörüngeye fırlatacak.

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