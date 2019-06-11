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Elon Musk: İnternet uyduları gelecek yıl hizmet verebilir

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda fırlatılan Starlink internet uydularının gelecek sene hizmet vermeye başlayabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 10:21..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, geçtiğimiz haftalarda Falcon 9 roketinin içinde 60 adet internet uydusunu alçak Dünya yörüngesine fırlatmıştı. Uzaydan Dünya'ya geniş bantlı hızlı internet sağlama projesinin bir parçası olan bu uyduların sayısı önümüzdeki aylarda daha da artırılarak, geniş kapsamlı internet bağlantıları sağlanacak.

Şimdilik sadece 60 adet uydu fırlatılsa da Elon Musk'ın Starlink projesi toplamda 12 bin adet uydudan oluşan oldukça dev bir proje. SpaceX, önümüzdeki bir yıl içinde bin adet daha uyduyu uzaya fırlatacak ve ardından bu uyduların sayısı her geçen yıl artacak.

STARLİNK

GELECEK YIL KULLANILABİLECEK

Starlink projesinin bütün uydularını yörüngeye yerleştirmesi 2027 Kasım'ına kadar süreceği tahmin edilmekle birlikte, bu projenin sunduğu internet hizmetinden faydalanmak o kadar da uzun sürmeyecek. Elon Musk'a göre Starlink projesi Dünya'nın  uzak bölgelerine internet hizmetini gelecek yıl başlatabilir.

Elon Musk, uydu internetin kullanılabilmesi için en az 800 adet Starlink uydusu gerektiğini ve önümüzdeki seneye kadar bu sayıya ulaşacaklarını belirtti.

elon musk

Her Starlink uydusunun, yaklaşık 1 terabit fonksiyonel bant genişliğini taşıyabileceği bildiriliyor. Bu bant genişliği aynı anda bin kişiye 4K çözünürlüğünde video akışı sağlayabilecek. Eğer önümüzdeki birkaç yıl içinde her şey yolunda giderse Starlink uyduları Dünya'nın bütün bölgelerine oldukça hızlı internet bağlantısı ulaştırabilecek.

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