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Elon Musk jetgiller'e bağladı: Uçan araba 2022'de

Tesla'nın lideri Elon Musk, birkaç sene içerisinde uçan arabayı çıkaracağını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Özel İçerik | 10.01.2019 - 11:19..
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Tesla, arge sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, 6 yıldır üzerinde çalıştıkları  Model S'i 2022'de görmek için sabırsızlandıklarını belirtti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Twitter hesabından iddiaları doğrulayan Tesla'nın sahibi Elon Musk, bir takipçisinin "Geleceğe Dönüş'de bulunan araba gibi mi?" mesajına “Yeni Roadster modelimiz asında böyle olacak” diye cevap verdi.

DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Daha önce katıldığı bir söyleşide uçan arabaların tehlikeli olabileceğini belirtmişti. Şimdi attığı twit ise Musk'un fikirlerinin değiştiğini gösteriyor.

Elon Musk'ın uçan araba hayali ViDEO

TESLA FARKI DEVAM EDİYOR

Son yıllarda otomobil sektöründe teknolojiyi son damlasına kadar kullanmasından, uzaya araç göndermesine, tüm dünya şaşkınlıkla Elon Musk'ı izlemeye devam ediyor.

JETGİLLER GERÇEK OLUYOR

Uçan arabanın yarattığı heyecan, 1990'ların efsane çizgi filmlerinden Jetgiller'in, "sonunda gerçek mi oluyor" yorumlarına sebep oldu.

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