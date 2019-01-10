Elon Musk jetgiller'e bağladı: Uçan araba 2022'de

Tesla, arge sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, 6 yıldır üzerinde çalıştıkları Model S'i 2022'de görmek için sabırsızlandıklarını belirtti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Twitter hesabından iddiaları doğrulayan Tesla'nın sahibi Elon Musk, bir takipçisinin "Geleceğe Dönüş'de bulunan araba gibi mi?" mesajına “Yeni Roadster modelimiz asında böyle olacak” diye cevap verdi.
DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ
Daha önce katıldığı bir söyleşide uçan arabaların tehlikeli olabileceğini belirtmişti. Şimdi attığı twit ise Musk'un fikirlerinin değiştiğini gösteriyor.
Elon Musk'ın uçan araba hayali ViDEO
TESLA FARKI DEVAM EDİYOR
Son yıllarda otomobil sektöründe teknolojiyi son damlasına kadar kullanmasından, uzaya araç göndermesine, tüm dünya şaşkınlıkla Elon Musk'ı izlemeye devam ediyor.
JETGİLLER GERÇEK OLUYOR
Uçan arabanın yarattığı heyecan, 1990'ların efsane çizgi filmlerinden Jetgiller'in, "sonunda gerçek mi oluyor" yorumlarına sebep oldu.