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Elon Musk, Mars'a göndereceği geminin fotoğrafını paylaştı

Elon Musk, Mars'a göndermeyi planladığı Starship uzay gemisinin yeni bir fotoğrafını yayınladı.

Haber Merkezi | 20.09.2019 - 10:04..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin, insanları Mars'a götürme planlarının bir parçası olarak geliştirilen Starship roketi, yapım aşamasındayken yeniden görüntülendi. Elon Musk, Starship'in yapımını gerçekleştiren SpaceX tesisinden bir fotoğraf paylaştı.

starship

YENİDEN KULLANILABİLECEK

Şu anda Teksas'daki SpaceX tesisinde yapımına devam eden Starship, yukarıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz gibi oldukça büyük görünüyor. Tamamen paslanmaz çelikten yapılan roket, tıpkı bir uçak gibi tekrar tekrar uçuş gerçekleştirip Dünya'ya geri gelmek üzere tasarlanıyor.

2021 yılında ticari uçuşlar için kullanılabilir hale gelecek Starship roketi, önce Ay'a uçarak, burayı bir mola noktası olarak kullanacak ve daha sonra oradan Mars'a doğru hareket edecek.

mars

Geçtiğimiz hafta SpaceX, Federal İletişim Komisyonu'na başvurarak Starship roketinin test uçuşları için gereken izinleri aldı. Yeni gelen bilgilere göre roketin prototip versiyonu, 13 Ekim tarihinde test edilecek.

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