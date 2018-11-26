Elon Musk Mars'a taşınma planı yapıyor

HBO'da yayınlanan Axios programına konuk olan Musk, bu yolculuğun gelecek 7 yıl içerisinde gerçekleşebileceğini belirterek kızıl gezegene taşınmayı umduğunu dile getirdi.
GERİ DÖNÜŞÜ GARANTİ ETMİYOR
Mars'a gitmenin 'sadece' birkaç yüz bin dolara mal olabileceğini öngören SpaceX CEO'su, ancak Mars'a gidenlerin zamanlarının çoğunu hayatta kalmaya çalışarak geçireceğini ve geri dönüşün de garanti edilemeyeceğini belirtti.
NASA MUSK HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI
Cesur beklentilere rağmen, 47 yaşındaki Musk'ın ucuz uzay yolculuğu hayali, beklemek zorunda kalabilir. Zira NASA, katıldığı bir programda marihuana içen Musk hakkında inceleme başlatmış durumda.
Musk, geçen günlerde Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmış, yerine Robyn Denholm getirilmişti.