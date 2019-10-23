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Elon Musk, Starlink uydularını kullanarak paylaşım yaptı

Elon Musk, uzaya gönderdiği Starlink uydularından internete bağlanarak tweet attı.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 09:23..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda, 60 adet Starlink internet uydusunu uzaya fırlatmıştı. Şirket, her sene yeni Statlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

elon musk

STARLINK ÜZERİNDEN TWEET ATTI

SpaceX CEO'su Elon Musk, uzaya fırlattığı Starlink uydularından internete bağlanarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda, ''Bu tweet'i, uzaydaki Starlink uyduları üzerinden gönderiyorum.'' ifadelerini kullanan Musk, yaklaşık 2 dakika sonra ise ''Vay be, çalıştı!!'' dedi.

starlink

42 BİN STARLINK UYDUSU FIRLATILACAK

SpaceX, toplamda 42 bin Statlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatmayı planlıyor. Şu ana kadar ilk fırlatmada 60 adet uydu gönderen şirket, kademeli olarak bu sayıyı daha da artırarak, bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mâl olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

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Elon Musk, Starlink uydularını kullanarak paylaşım yaptı

Elon Musk, Starlink uydularını kullanarak paylaşım yaptı

Elon Musk, Starlink uydularını kullanarak paylaşım yaptı

Elon Musk, Starlink uydularını kullanarak paylaşım yaptıElon Musk, Starlink uydularını kullanarak paylaşım yaptı

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