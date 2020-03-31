Elon Musk, Starship Mars aracının son durumunu paylaştı

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce yörüngeye ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor. Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında, paslanmaz çelik kullanılıyor.

SpaceX patronu Elon Musk, Mars’a gidecek Starship uzay aracının prototipinin test sırasında patlamasının üzerinden bir ay geçmeden, aracın yapımına ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

Starship’in SN3 diye bilinen üçüncü prototipinin görüntüleri Twitter’da paylaşıldı. Görüntülerde Güney Teksas’taki bir montaj tesisinde prototipin tank ve motor bölümleri görülüyor.

İNSANLARI ÖNCE AY'A TAŞIYACAK

SpaceX, Mars’a ulaşmadan önce Starship’i Ay’a yolculuklarda kullanmayı planlıyor. 100 kişiye kadar kapasitesi bulunan uzay aracındaki koltuklar, 2023’te Ay’ın etrafında gerçekleşmesi planlanan bir yolculuk için çoktan rezerve edildi.

Japon milyarder Yusaku Maezawa yolculuktaki ilk uzay turisti olacak. Maezawa, yolculukta yerini garantilemek için kayda değer bir depozito ödedi.

STARSHIP YENİDEN KULLANILABİLECEK

SpaceX, Starship'in bir uçak gibi yeniden havalanıp inebilecek ticari bir uzay aracı olarak kullanılmasını umuyor. Şirketin şu andaki hedefi ise Starship'i ,2021 yılına kadar ticari uçuşlara tamamen hazır hale getirmek.

İlk Starship roketi, birkaç ay sonra hazır olacak ve daha sonra seri üretime geçecek. Ayrıca şirket, tek bir roketin maliyetini 5 milyon dolara kadar düşürmeyi hedefliyor.