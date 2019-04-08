Elon Musk, Tesla Model 3'ün gizemli kamerasının sırrını açıkladı

Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil markası Tesla Model 3, dikiz aynasının üst kısmında bulunan gizemli bir kameraya sahip. Şu ana kadar ne işe yaradığı kimse tarafından bilinmeyen bu kameranın amacını CEO Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

Bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk'a gönderdiği tweette, dikiz aynasının üstündeki kameranın ne işe yaradığını sordu. Twitter'dan gelen birçok soruya cevap vermesiyle bilinen Musk, bu soruya da kayıtsız kalmadı.

"ARABAYI KURCALAYANLARI GÖRMEK İÇİN VAR"

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter kullanıcısının gizemli kamera ile ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi: ''Uber ve Lyft ile rekabet edecek seviyeye geldiğimizde ve sürücüler Tesla otomobillerini ortak otonom araç filosunun bir parçası olarak kullanıp para kazanmaya başladığında, o kamera ile arabanızı kurcalayanları gözetleyebileceksiniz.''

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARDAN EK GELİR

Elon Musk'un bahsettiği bu otonom araç filosu, şirketin elektrikli araçlarını ve otomatik pilot sistemini kullanan bir sürüş paylaşım hizmetidir. Bu hizmeti kullanmak isteyen Tesla sahipleri, araçların otomatik pilotunun taşıdığı yolculardan ek gelir elde edebilecek. Özetlemek gerekirse, siz keyfinize bakarken Tesla'nın otomatik pilotu tıpkı bir taksi şoförü gibi müşteri taşıyarak size para kazandıracak.

Elon Musk'ın bahsettiği bu proje, şu anlık gerçekleştirilmesi imkansız olarak görülebilir ama Musk'a göre bu proje, çok yakında hayata geçirilecek.

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